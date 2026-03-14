Petković: Pronašli smo rešenje za Srbe na KiM povodom primene Zakona o strancima

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da je pronađeno rešenje koje će omogućiti normalan rad za funkcionisanje zdravstva i obrazovanja na Kosovu, u saradnji sa izaslanikom Evropske unije (EU) za dijalog Peterom Sorensenom, povodom primene Zakona o strancima od nedelje, 15. marta.

Petković je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije naveo da će 10 srpskih gradonačelnika sastavljati listu svih zaposlenih u zdravstvenim i obrazovnim institucijama, na Univerzitetu, među kojima će biti i studenti. Dodao je da će na osnovu te liste biti izdato radno i boravišno pravo Srbima u tim institucijama, i da će lista biti obnavljana na svakih 12 meseci. Beta