Sorensen u Prištini, uoči najavljenog početka primene zakona o strancima

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen razgovaraće u Prištini sa premijerom Aljbinom Kurtijem.

Razlog ove hitne posete je približavanje roka za početak primene zakona o strancima, piše Koha pozivajući se na evropske diplomatske izvore. Ovo će biti druga poseta Sorensena Prištini u kratkom vremenskom periodu, pošto je u Prištini bio i krajem februara. Priština je za 15. mart najavila početak primene tzv. zakona o strancima, prema kome svi koji nemaju dokumenta koja izdaju privremene institucije neće moći da birave na Kosovu i Metohiji duže od tri meseca bez