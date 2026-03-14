RHMZ upozorava: Ovaj deo Srbije očekuje vetar olujne jačine!

U košavskom području danas će duvati povremeno jak, jugoistočni, vetar, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, upozorava Repbulički hidrometeorološki zavod.

Kako RHMZ navodi, nakon hladnog jutra, tokom dana biće pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Najviša temperatura biće od 17 do 21 stepen. Do ponedeljka će se zadržati pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, a od utorka će uslediti manji pad dnevne temperature. (Telegraf.rs/Tanjug)