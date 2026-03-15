Zastrašujuća poruka iz Teherana; Lov počinje

Iranska revolucionarna garda zapretila je da će ciljati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

"Ako je ovaj kriminalac koji ubija decu živ, nastavićemo da ga progonimo i ubijemo", navela je garda, preneli su iranski mediji. Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je 2. marta da je u desetom talasu izveden raketni napad na kompleks izraelske vlade u Tel Avivu, odnosno kancelariju Netanjahua, kao i na bezbednosne i vojne centre u Haifi i na istočni Jerusalim.