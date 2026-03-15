Počinje suđenje opozicionarkama zbog sukoba sa policijom kod suda u Novom Sadu: "Neće se pozvati na imunitet"

Suđenje narodnim poslanicama Danijeli Nestorović, Jeleni Milošević i Dragani Rakić zakazano je za utorak, 17. mart u novosadskom sudu.

Kako je saopštila Stranka slobode i pravde, one se neće pozivati na poslanički imunitet. "Zbog pada helikoptera i smrti sedmoro ljudi niko nije odgovarao. Zbog rušenja u Savamali i urušavanja pravne države niko nije odgovarao. Zbog najveće plantaže droge u ovom delu Evrope, Jovanjice, niko nije odgovarao. Zbog korišćenja zvučnog topa nad sopstvenim narodom niko nije odgovarao. Zbog pada nadstrešnice i smrti 16 ljudi niko nije odgovarao. Zbog gaženja i prebijanja