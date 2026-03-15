Izrael pokrenuo masovan napad na Iran; Tramp: Nismo spremni za primirje; IRCG preti da će likvidirati Netanjahua

Nastavljaju se sukobi na Bliskom istoku. Nakon što je izraelska vojska saopštila da je od ponoći na Izrael ispaljeno šest balističkih raketa, pokrenut je masovan napad na Iran. Sa druge strane, Iranska revolucionarna garda obećava da će progoniti i likvidirati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da SAD još nisu spremne za prekid vatre, iako to Iran želi, jer se nisu stekli "dobri uslovi".

18:50 Kuvajtski mediji: Modžtaba Hamnei operisan u Moskvi Novi iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hameni, sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, prebačen je u Moskvu ruskim vojnim avionom na tajnu operaciju zbog povreda zadobijenih u američko-izraelskom napadu,. Operacija je bila uspešna i trenutno se leči u bolnici povezanoj s predsedničkom rezidencijom, saznaje kuvajtska Al Džarida od izvora bliskom iranskom vrhu. Prema izvoru tog medija, Modžtaba Hamnei je