Zatvorenik pobegao u Parizu tokom posete Luvru: Čuvari nisu uspli da ga sustignu

Zatvorenik iz francuske zatvorske ustanove u Parizu pobegao je tokom kulturne posete muzeju Luvr, dok se grupa kretala javnim prevozom, a do bekstva je došlo na železničkoj stanici Ober, jednom od najprometnijih čvorišta u centru Pariza, javljaju francuski mediji.

Kako navodi francuski "Entrevue", trojica zatvorenika iz zatvora Nanter bila su na putu ka Luvru kada je jedan od njih iznenada pobegao. Čuvari su krenuli u poteru, ali nisu uspeli da sustignu zatvorenika, mladića rođenog 2001. godine, koji je izdržavao kaznu zbog krađe i trgovine narkoticima, a oslobođen bi bio tek 2028. godine. Organizacija posete već je bila predmet rasprave, jer su i uprava zatvora i tužilaštvo prethodno dali negativno mišljenje za odobrenje