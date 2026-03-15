Zatvorenik pobegao u Parizu tokom posete Luvru: Čuvari nisu uspli da ga sustignu

Telegraf.rs/Tanjug
Zatvorenik iz francuske zatvorske ustanove u Parizu pobegao je tokom kulturne posete muzeju Luvr, dok se grupa kretala javnim prevozom, a do bekstva je došlo na železničkoj stanici Ober, jednom od najprometnijih čvorišta u centru Pariza, javljaju francuski mediji.

Kako navodi francuski "Entrevue", trojica zatvorenika iz zatvora Nanter bila su na putu ka Luvru kada je jedan od njih iznenada pobegao. Čuvari su krenuli u poteru, ali nisu uspeli da sustignu zatvorenika, mladića rođenog 2001. godine, koji je izdržavao kaznu zbog krađe i trgovine narkoticima, a oslobođen bi bio tek 2028. godine. Organizacija posete već je bila predmet rasprave, jer su i uprava zatvora i tužilaštvo prethodno dali negativno mišljenje za odobrenje
Povezane vesti »

Zatvorenik pobegao tokom posete Luvru

Zatvorenik pobegao tokom posete Luvru

Radio 021 pre 57 minuta
Zatvorenik (25) pobegao iz Luvra, čuvari nisu uspeli da ga stignu: Policija traga za mladićem

Zatvorenik (25) pobegao iz Luvra, čuvari nisu uspeli da ga stignu: Policija traga za mladićem

Blic pre 1 sat
Zatvorenik pobegao u Parizu tokom posete Luvru

Zatvorenik pobegao u Parizu tokom posete Luvru

Euronews pre 31 minuta
Zatvorenik pobegao u Parizu tokom posete Luvru

Zatvorenik pobegao u Parizu tokom posete Luvru

RTV pre 1 sat
Zatvorenik pobegao tokom posete Luvru

Zatvorenik pobegao tokom posete Luvru

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Nastavak sukoba na Bliskom istoku: Sirene se oglasile u Izraelu i UAE, iznad Rijada oboreno deset dronova

BLOG UŽIVO: Nastavak sukoba na Bliskom istoku: Sirene se oglasile u Izraelu i UAE, iznad Rijada oboreno deset dronova

Insajder pre 2 minuta
Zapadne analize: Cilj Irana rat iscrpljivanja, SAD i Izrael bi da ga obogalje

Zapadne analize: Cilj Irana rat iscrpljivanja, SAD i Izrael bi da ga obogalje

N1 Info pre 2 minuta
Danas prvi krug lokalnih izbora u Francuskoj: 49 miliona birača odlučuje, neizvesna trka u velikim gradovima: test snage pred…

Danas prvi krug lokalnih izbora u Francuskoj: 49 miliona birača odlučuje, neizvesna trka u velikim gradovima: test snage pred bitku za vlast 2027.

Kurir pre 2 minuta
Kijev: Raste broj ranjenih u Zaporožju; Moskva: Oboreno 280 dronova iznad ruskih regiona

Kijev: Raste broj ranjenih u Zaporožju; Moskva: Oboreno 280 dronova iznad ruskih regiona

RTS pre 2 minuta
Iran zapretio da će likvidirati Netanjahua! "Nastavićemo da ga pratimo i ubićemo ga", Tramp pozvao ove zemlje na akciju u…

Iran zapretio da će likvidirati Netanjahua! "Nastavićemo da ga pratimo i ubićemo ga", Tramp pozvao ove zemlje na akciju u Ormuskom moreuzu! (foto/video)

Kurir pre 2 minuta