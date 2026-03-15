Japan i Francuska odbili Trampa, Britanija i Južna Koreja razmatraju slanje brodova u Ormuski moreuz

Velika Britanija i Južna Koreja razmatraju poziv američkog predsednika Donalda Trampa da pošalju brodove u Ormuski moreuz, a Francuska i Japan su to odbili.

Britanski ministar energetike Ed Miliband izjavio je danas da ta zemlja razmatra učešće u uklanjanju mina u Ormuskom moreuzu. Miliband je kazao da je od vitalnog značaja da se taj moreuz u Persijskom zalivu ponovo otvori, koji je ključan za svetski tranzit nafte, i da će britanska vlada “sarađivati sa saveznicima” da to učini, prenosi Skaj njuz. “Postoji niz stvari koje možemo da uradimo, uključujući autonomnu opremu za traženje mina. I to je nešto što naravno