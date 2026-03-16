Tramp uputio pretnju NATO-u! Od saveznika traži minolovce Američki predsednik poručio: Desetkovali smo Iran!

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da se NATO suočava sa "veoma lošom" budućnošću ako američki saveznici ne pomognu u otvaranju Ormuskog moreuza, koji je blokirao Iran.

Tramp je za "Fajnenšel tajms" rekao i da bi mogao da odloži sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, koji je planiran krajem marta, ako Peking ne pomogne u deblokiranju ključnog plovnog puta za petinu nafte na svetskom tržištu. "Jedino je prikladno da ljudi koji imaju koristi od moreuza pomognu da se tamo ništa loše ne dogodi. Ako ne bude odgovora, ili ako bude negativan odgovor, mislim da će to biti veoma loše za budućnost NATO-a", rekao je Tramp, navodeći