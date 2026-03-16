Tramp pritiska NATO i Kinu da se uključe u sukob sa Iranom

Sedamnaestog dana rata pokrenutog od strane Izraela i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), vazdušni napadi se ne zaustavljaju, a Izrael je započeo i kopnenu invaziju Libana. U međuvremenu, Donald Tramp očekuje odgovore saveznika SAD-a o potencijalnom uključivanju u sukob radi otvaranja Ormuskog moreuza za promet energenata.

Vazdušni napadi između Izraela i Irana se nastavljaju, a broj poginulih raste. Al Jazeera navodi da je broj poginulih u Iranu porastao na 1444, a ranjenih na 18.551. U Libanu je poginulo 850 ljudi, a više desetina u okolnim zemljama. Izraelska vojska pojačala je operacije u Libanu, gde su izvedeni novi napadi na jug zemlje. Izrael je saopštio da od subote sprovodi ograničene kopnene operacije protiv Hezbolaha, dok je broj poginulih u Libanu porastao na 850, među