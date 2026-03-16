INDIJAN VELS - Italijanski teniser Janik Siner osvojio je masters u Indijan Velsu, pošto je u finalu pobedio Rusa Danila Medvedeva sa 2:0, po setovima 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Meč je trajao jedan sat i 56 minuta, tokom kojih se Siner mučio sa ruskim teniserom, ali je uspeo da slavi posle dva taj-brejka. Ovo je bio 16. međusobni duel ruskog i italijanskog tenisera, a deveti trijumf Sinera, koji je po prvi put u karijeri osvojio turnir u Indijan Velsu. Italijanski teniser je pobedom u Indijan Velsu stigao do 25 titule u karijeri, a prve u ovoj sezoni. Medvedev, koji je u polufinalu eliminisao Karlosa Alkaraza, ostao je na 23 osvojena ATP