Peking: Nastavljamo komunikaciju sa SAD o poseti Trampa

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da nastavlja komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama o predstojećoj poseti američkog predsednika Donalda Trampa, nakon što je Tramp zapretio da će odložiti putovanje u Peking ako se Kina prethodno ne izjasni o pomoći u deblokiranju Ormuskog moreuza, koji su zatvorile iranske snage.

Tramp je, takođe, predložio da se ukinu sankcije koje su ranije uvedene američkom državnom sekretaru Marku Rubiju, u vreme dok je bio senator, prenosi Rojters. Bela kuća je ranije saopštila da će Tramp boraviti u poseti Kini od 31. marta do 2. aprila, radi dugo očekivanog samita sa kineskim predsednikom Si Đinpingom. Lin je dodao da obe strane nastavljaju komunikaciju u vezi sa putovanjem Trampa u Kinu. Peking je, takođe, nagovestio da će američkom državnom