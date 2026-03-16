Dramatična promena vremena! Visinski ciklon donosi obilniju kišu i sneg: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru

Nastavlja se prolećno vreme u Srbiji, ali uskoro sledi jači preokret vremena.

Današnje jutro bilo je vedro i hladno, u većini predela zabeležen je i mraz. U Srbiji još danas sunčano i pravo prolećno vreme, uz temperature do 20 stepeni. Vetar će biti slab. Na vreme u Srbiji tokom utorka i srede uticaće snažan visinski ciklon, koji će se premeštati preko našeg područja dalje ka južnom delu Jadrana. U utorak jača promena vremena. Očekuje se naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće pojačan severozapadni vetar, koji će ubrzo prema