Stiglo zahlađenje u BiH: Od -6 na Bjelašnici, do 14 u Mostaru

Širom Bosne i Hercegovine danas je stiglo najavljeno zahlađenje koje je donelo osetan pad temperature, naoblačenje i padavine.

Jutros je u većem delu zemlje bilo oblačno, dok je kiša već registrovana u zapadnim i severozapadnim krajevima. Tokom prepodneva padavine su uglavnom bile slabe, ali će od sredine dana jačati i zahvatiti većinu predela. U nižim predelima očekuje se kiša koja će povremeno biti intenzivnija, dok će u brdsko-planinskim krajevima padati sneg. Dolazak hladnijeg vazduha sa severa uslovio je značajan pad temperature, pa će se najviša dnevna kretati između 5 i 11 stepeni.