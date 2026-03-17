Oblačno i kišovito, na planinama i sa snegom: Najviša dnevna danas do 15 stepeni

Na severozapadu, zapadu i jugu Srbije u utorak pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a više padavina se očekuje posle podne i uveče.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u sneg uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, lokalno i više. U istočnoj polovini zemlje, nakon delimično vedrog jutra, u toku dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a slaba kratkotrajna kiša biće lokalnog karaktera. Vetar će biti slab do umeren, severnih i istočnih smerova, tokom dana u pojačanju, naročito u istočnoj Srbiji,