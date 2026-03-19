Treslo se tlo - 5,6 Rihtera

Kurilska ostrva na Dalekom istoku danas je pogodio zemljotres jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 38 kilometara i udaljenosti od 468 kilometara od Petropavlovska Kamčatskog. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.