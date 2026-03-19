U subotu protesti u Nišu i Požarevcu, u Beogradu tribina i miting SNS u Areni

Mašina
Studenti u blokadi iz Niša 21. marta pozvali su na građane na protest „Još jedno ime na (ne)savesti sistema“ povodom sedamnaest meseci od tragedije u Novom Sadu i šesnaeste žrtve koja je izgubila život prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u ovom gradu, dok studenti i srednjoškolci u Požarevcu obeležavaju godinu dana od studentskih protesta. Tog dana u Beogradu će biti održana tribina podrške Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, ali i skup Srpske napredne

„Prošlo je skoro sedamnaest meseci od tragedije u Novom Sadu, u kojoj je zbog nemara i sistemske korupcije stradalo šesnaest ljudi. Tog 21. marta, šesnaesta žrtva pada nadstrešnice izgubila je život nakon gotovo pet meseci borbe, ali sa težinom koja nas sve obavezuje da ne zaboravimo. Odgovorni i dalje nisu kažnjeni, a istina i pravda i dalje čekaju“, navode niški studenti u blokadi. U subotu će organizovati protest na raskrsnici kod Crvenog pevca od 16 časova.
