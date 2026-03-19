Godinu dana kasnije: Zbor građana ponovo okuplja Zrenjanince – fokus na podršci studentima i predstojećim izborima Zbor zborova građana Zrenjanina

Tim povodom, u subotu, 21. marta, biće održan novi „Zbor zborova građana“, na kojem će se, kako je najavljeno, razgovarati o dosadašnjim rezultatima, ali i o daljim koracima i izazovima koji predstoje.

Organizatori poručuju da je važno sagledati gde se trenutno nalaze, šta je do sada postignuto, ali i u kojim segmentima ima prostora za napredak. Ističu da je zajedništvo građana i dalje prisutno, uz jasnu poruku da podrška studentima ostaje jedan od ključnih prioriteta. Skup će biti održan na Motelu „Šumice“ sa početkom u 15 časova, a planirano je i organizovanje više punktova sa različitim aktivnostima: prikupljanje donacija i paketa za studente i mobilne timove