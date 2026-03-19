Niški studenti organizuju protest u subotu u znak sećanja na poslednju žrtvu pada nadstrešnice

Grupa studenata niškog Univerziteta najavila je da će organizovati protest u tom gradu u subotu, 21. marta u znak sećanja na Vukašina Crnčevića (19), koji je pre godinu dana preminuo od posledica povreda zadobijenih u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu. „Odgovorni i dalje nisu kažnjeni, a istina i pravda i dalje čekaju.

Ne dozvolimo da se bol pretvori u zaborav. Budimo glas onih kojih više nema i podrška onima koji su ostali. Budimo snaga koja ne pristaje na ćutanje. Zbog pravde, dostojanstva i budućnosti koju dugujemo jedni drugima“, naveli su studenti u pozivu na skup. Protest pod nazivom „Još jedno ime na (ne)savesti sistema“ počeće u 16 časova.