Ostao i bez para i bez publike: Fon der Lajenova i Košta otkazali konferenciju sa Zelenskim

Evropska unija nije usvojila odluku o 20. paketu antiruskih sankcija, a takođe nije odobrena ni odluka o kreditu Kijevu od 90 milijardi evra tokom 2026-2027. godine, navodi se u završnom dokumentu današnjeg Samita zemalja EU.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta otkazali su konferenciju za novinare sa Vladimirom Zelenskim u Briselu. Odluka je usledila nakon što samit EU nije uspeo da ubedi Mađarsku i Slovačku da povuku veto na 90 milijardi evra vojne pomoći Ukrajini i 20. rundu sankcija protiv Rusije, saopštila je novinarima pres služba Evropskog saveta.