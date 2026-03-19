Predsednica Venecuele zavodi red: Delsi Rodrigez uručila otkaz Ministru odbrane

Vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da će general Gustavo Gonzalez Lopez zameniti na mestu ministra odbrane generala Vladimira Padrina, koji je tu dužnost obavljao više od 11 godina.

U objavi na Telegramu, Rodrigez je zahvalila Padrinu na njegovoj službi i lojalnosti otadžbini i rekla da će mu biti poverene nove dužnosti, prenosi Rojters. Padrino je rukovodio ceremonijalnom jedinicom predsedničke garde pod preminulim predsednikom Ugom Čavezom, ali je tek pod svrgnutim predsednikom Nikolasom Madurom napredovao kada je postavljen za ministra odbrane krajem 2014. godine. Neimenovani dobro upućeni izvori Rojtersa potvrdili su da je Padrino zadržan