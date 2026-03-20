Zvezda akcionih filmova Čak Noris preminuo u 86. godini

Šampion u borilačkim veštinama Čak Noris, koji je tokom 70ih i 80ih postao velika akciona zvezda i simbol serije „Walker, Texas Ranger“, preminuo je u 86. godini, preneo je Variety. Noris je primljen u bolnicu na Havajima u četvrtak, a njegova porodica je u petak objavila saopštenje u kojem je navedeno da je preminuo tog jutra.

„Iako bismo voleli da zaštitimo privatnost, znajte da je bio okružen porodicom i da je bio u miru. Za svet je bio borilački majstor, glumac i simbol snage. Za nas je bio posvećen suprug, ljubazan otac i deda, neverovatan brat i srce naše porodice. Živeo je život sa verom, svrhom i nepokolebljivom posvećenošću ljudima koje je voleo. Kroz svoj rad, disciplinu i dobrotu, inspirisao je milione širom sveta i ostavio trajan uticaj na mnoge živote“, navela je porodica.