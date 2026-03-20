Orban ponovo pretio Ukrajini nakon što je blokirao novi zajam

Premijer Mađarske Viktor Orban je danas izneo mogućnost daljih akcija koje bi njegova vlada mogla da preduzme protiv Ukrajine da bi je primorala na obnavljanje isporuka ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj, koje su obustavljene od januara.

Govoreći medijima u Briselu dan pošto je blokirao zajam Evropske unije Ukrajini od 90 milijardi evra, Viktor Orban je rekao da on i njegova vlada imaju "mnogo karata u rukama" pored zadržavanja finansijske pomoći koja je Kijevu potrebna za opremanje oružanih snaga i funkcionisanje privrede. "Imamo i druge alate", rekao je on. "Četrdeset procenata snabdevanja električnom energijom Ukrajine ide kroz Mađarsku, a toga se još nismo dotakli. (EU) stalno želi da uvede