Orbanove crne slutnje

Evropa neće preživeti bez ruske nafte u trenutku kada je na pragu globalna nestašica goriva, za nekoliko nedelja to će biti jasno svima, rekao je mađarski premijer Viktor Orban.

„Stvar je u tome što je globalna nestašica nafte na pragu. Zbog toga su ponašanje i strategija Evropljana besmisleni. Definitivno nam je potrebna ruska nafta. Ne možemo da preživimo u situaciji koja je sve ozbiljnija bez povratka ruskog goriva. Evropa bez toga ne može da preživi“, rekao je Orban novinarima po završetku samita EU. On je dodao da će to za nekoliko nedelja svima biti jasno, iako šefovi evropskih država to sada negiraju.