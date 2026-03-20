Orbanove crne slutnje

Vesti online pre 33 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
Evropa neće preživeti bez ruske nafte u trenutku kada je na pragu globalna nestašica goriva, za nekoliko nedelja to će biti jasno svima, rekao je mađarski premijer Viktor Orban.

„Stvar je u tome što je globalna nestašica nafte na pragu. Zbog toga su ponašanje i strategija Evropljana besmisleni. Definitivno nam je potrebna ruska nafta. Ne možemo da preživimo u situaciji koja je sve ozbiljnija bez povratka ruskog goriva. Evropa bez toga ne može da preživi“, rekao je Orban novinarima po završetku samita EU. On je dodao da će to za nekoliko nedelja svima biti jasno, iako šefovi evropskih država to sada negiraju.
Povezane vesti »

Merc o Orbanu na samitu EU: „To je čin grube nelojalnosti“

Merc o Orbanu na samitu EU: „To je čin grube nelojalnosti“

Dojče vele pre 1 sat
Fon der Lajen: Sredstva za Ukrajinu biće obezbeđena "na ovaj ili onaj način"

Fon der Lajen: Sredstva za Ukrajinu biće obezbeđena "na ovaj ili onaj način"

NIN pre 1 sat
Orban: Mađarska ima pravo da blokira 90 milijardi evra Ukrajini

Orban: Mađarska ima pravo da blokira 90 milijardi evra Ukrajini

NIN pre 1 sat
Orban: Mađarska ima pravo da blokira 90 milijardi evra Ukrajini

Orban: Mađarska ima pravo da blokira 90 milijardi evra Ukrajini

Insajder pre 2 sata
Fon der Lajen: Pronaći ćemo način da damo kredit Ukrajini uprkos protivljenju Mađarske

Fon der Lajen: Pronaći ćemo način da damo kredit Ukrajini uprkos protivljenju Mađarske

Insajder pre 2 sata
Ursula ne odustaje od plana

Ursula ne odustaje od plana

Vesti online pre 2 sata
12 sati drame u Briselu, rezultat - fijasko! Evropljani nemoćni zbog rampe Mađarske, Orban likuje: "Oni su ludi, trebaju nam…

12 sati drame u Briselu, rezultat - fijasko! Evropljani nemoćni zbog rampe Mađarske, Orban likuje: "Oni su ludi, trebaju nam Rusi"

Blic pre 2 sata
Svet, najnovije vesti »

BLOG UŽIVO: Netanjahu pristao da obustavi napade na iranska gasna polja nakon poziva Trampa, eksplozije u Jerusalimu i…

BLOG UŽIVO: Netanjahu pristao da obustavi napade na iranska gasna polja nakon poziva Trampa, eksplozije u Jerusalimu i Teheranu (FOTO)

Insajder pre 18 minuta
Evropski indeksi rastu, nafta Brent 107 dolara po barelu, tržište energenata pod pritiskom

Evropski indeksi rastu, nafta Brent 107 dolara po barelu, tržište energenata pod pritiskom

RTV pre 48 minuta
Grčku pogodio zemljotres jačine 4,5 stepeni, osetio se i u S. Makedoniji i Albaniji

Grčku pogodio zemljotres jačine 4,5 stepeni, osetio se i u S. Makedoniji i Albaniji

RTV pre 3 minuta
Hakerska grupa "Handala" objavila 100.000 poverljivih dokumenata Mosada

Hakerska grupa "Handala" objavila 100.000 poverljivih dokumenata Mosada

RTV pre 3 minuta
Izrael: Broj povređenih u ratu sa Iranom premašio 4.000

Izrael: Broj povređenih u ratu sa Iranom premašio 4.000

RTV pre 28 minuta