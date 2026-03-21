Rusi planirali atentat na Orbana - Kremlj sve negira

Ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, piše The Washington Post (WP).

Uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj u aprilu, jedinica ruske SVR prošlog meseca izrazila je zabrinutost zbog pada podrške Orbanu. U internom izveštaju SVR, operativci su predložili drastične mere pod nazivom "prekretnica", uključujući mogućnost "insceniranja pokušaja ubistva Viktora Orbana" kako bi se "suštinski promenila paradigma izborne kampanje", navodi WP. Kako se navodi, takav incident bi prebacio fokus kampanje sa socio-ekonomskih pitanja na emotivne teme