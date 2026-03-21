U Zemunu uhapšen muškarac koji je osumnjičen da je bacio bombu na lokal

Beogradska policija je u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom uhapsila B.K. (2002) zbog osnovane sumnje da je bacio ručnu bombu na jedan ugostiteljski objekat u Zemunu.

Napad i eksplozija su se desile u utorak 17. marta u ranim jutarnjima časovima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. B.K. se tereti da je izvršio krivična dela „nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija“ i „izazivanje opšte opasnosti“.