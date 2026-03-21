Čekićem razbijao policijska vozila

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Savski venac, uhapsili su D.

M. (1981), državljanina Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela uništenje i oštećenje tuđe stvari i sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje. – Osumnjičeni je, prekjuče oko 18 časova, na parkingu policijske stanice u Savskoj ulici čekićem oštetio pet službenih vozila. Takođe, prilikom intervencije policijskih službenika pokušao je da ih napadne čekićem, nakon čega je savladan i uhapšen – saopšteno je iz MUP-a