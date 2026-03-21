Razbijena mreža internet prevara: Višemilionska šteta za građane Srbije Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, izvršili su pretrese na više lokacija širom zemlje i pokrenuli postupak protiv tri osobe osumnjičene za prevaru i pranje novca. Kako je saopšteno, krivične prijave biće podnete protiv M. T. A. (1992), K. A. (1997) i D. J. (1978),