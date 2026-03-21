Lučić: Znamo ko je haker koji je ukrao podatke, nalazi se "istočno od Srbije"

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je za RTS da znaju ko je haker koji je izvršio krađu podataka iz korisničke baze i da je u pitanju osoba koja se nalazi "istočno od Srbije". "Reč je hakeru koji se nalazi u inostranstvu.

Prema našim saznanjima, reč je o osobi koja se nalazi istočno od nas. Mi smo ga veštačkom inteligencijom locirali, čak imamo podatak i u kom gradu živi, i njegov mobilni telefon, sve smo to dali policiji i sada čekamo da taj haker bude priveden", rekao je Lučić za RTS. On je ponovio da sistem nijednog trenutka nije bio ugrožen i da funkcionisanje Telekomovih servisa nikada nije bilo dovedeno u pitanje. Lučić je rekao da je verovatno namera hakera bila da te podatke