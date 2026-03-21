Vreme danas: Promenljivo oblačno, najviše od 10 do 15 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod je najavio da će u Srbiji jutro biti hladno sa slabim prizemnim mrazom, a ponegde se slab mraz očekuje i na dva metra iznad tla.

Danas će biti promenljivo oblačno u većini mesta, sa sunčanim intervalima, a slaba kratkotrajna kiša se očekuje ponegde na zapadu i jugozapadu zemlje. Istočni i severoistočni vetar biće slab do umeren. Najniža temperatura od minus jedan do pet stepeni, a najviša dnevna od 10 do 15. prognoza za beograd I u Beogradu će jutro biti hladno, sa slabim prizemnim mrazom. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Istočni i severoistočni vetar biće slab do