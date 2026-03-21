Danas veliki skup SNS u Beogradskoj areni, Mali pozvao građane: Zajedno smo jači

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali pozvao je danas građane na veliki popodnevni skup Srpske napredne stranke u Beogradskoj areni, uz poruku: „Zajedno smo jači“. „Vidimo se danas u 16 časova u Beogradskoj areni! Srbija, naša porodica!“, napisao je Mali na Instragramu.

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je juče da će na današnjem skupu te stranke u Beogradskoj areni biti predstavljeni kandidati na lokalnim izborima koji se 29. marta održavaju u 10 lokalnih samouprava i dodao da očekuje da Beogradska arena danas bude puna. „Slika iz Arene biće slika ponosa Srbije, a oni unapred prave priče da je neko ucenjen ili nateran. Ako slučajno izgube izbore, onda će i tu praviti priče. Oni su favoriti, ali