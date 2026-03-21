Drama u srpskom NBA okršaju: Jokić i Denver u završnici „slomili“ Rajakovića i Toronto

U srpskom NBA okršaju Nikola Jokić i Denver Nagetsi savladali su Toronto koje sa klupe vodi Darko Rajaković, srpski stručnjak, rezultatom 121:115.

Ozbiljno su košarkaši Denvera morali da se pomuče kako bi „slomili“ Toronto, ali su na kraju uspeli da upišu pobedu na domaćem terenu. Nikola Jokić na parketu je proveo 37 minuta i za to vreme upisao je 22 poena, osam skokova i devet asistencija, što su manje brojke od onih na koje nas je srpski as navikao, ali je uprkos tome bio jedan od trojice najboljih Nagetsa u ovom meču. Za dva poena šutirao je 12, a pogodio osam puta, dok je iz dva pokušaja pogodio jednu