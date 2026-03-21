Tramp: "SAD blizu ispunjenja ciljeva u ratu s Iranom, razmatra se smanjenje vojnih aktivnosti"

Predsednik SAD Donald Trump izjavio je da se Sjedinjene Američke Države približavaju ispunjenju svojih ciljeva u ratu protiv Irana i da razmatraju smanjenje vojnih aktivnosti u toj zemlji.

On je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je detaljan pregled ciljeva američke vojne operacije u Iranu, uključujući "potpuno uništenje iranskog raketnog kapaciteta, lansirnih rampi i svih povezanih sistema, razaranje iranske obrambene industrijske baze, eliminaciju iranske mornarice i vazdušnih snaga, kao i protivvazdušnu odbranu". "Ne dozvoliti Iranu da se približi nuklearnim kapacitetima i uvek biti u poziciji u kojoj SAD mogu brzo i snažno da reaguju