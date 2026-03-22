Pronađen bunker; Izrael koristi stare neprecizne bombe u napadima na Iran?

Izraelska vojska pronašla je bunker sa hiljadama bombi starijih od 50 godina, koje su prvobitno bile namenjene napadima na egipatske vojne baze u periodima napetosti uoči mirovnog sporazuma između dve zemlje 1979. godine, saznaje izraelski javni servis Kan.

Prema navodima Kana, reč je o takozvanim "nevođenim" bombama, bez preciznog navođenja, koje izraelsko ratno vazduhoplovstvo koristi za gađanje vojnih ciljeva u Iranu. Izvori iz izraelske vojske navode da je odluka o njihovoj upotrebi doneta kako bi se smanjili troškovi, ali i zbog činjenice da su sredstva pronađena u bunkeru očuvana u relativno dobrom stanju. "Izbor vrste naoružanja predstavlja operativnu odluku koja zavisi od više faktora. Vazduhoplovstvo koristi