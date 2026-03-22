Kuba počela obnovu energetskog sistema, dan nakon potpunog kolapsa energetske mreže

Kuba je danas počela obnovu energetskog sistema, dan nakon potpunog kolapsa elektroenergetske mreže, navodi se u izveštaju kubanske državne Elektroprivrede i Ministarstva energetike i rudarstva.

Oko 72.000 korisnika u prestonici Havani ponovo je dobilo električnu energiju rano jutros, a među njima i pet bolnica, navodi se u izveštaju, prenosi AP. U Havani i provincijama poput zapadnog Matansasa i istočnog Olgina uspostavljeni su lokalni mikroenergetski sistemi za snabdevanje najvažnijih objekata. Stanovnici pojedinih delova prestonice rekli su da je struja vraćena u ranim jutarnjim satima. Kuba se trenutno suočava sa velikom energetskom krizom, navodi AP i