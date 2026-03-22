Od svadbe zamalo tragedija u Nju Hempširu: Šest osoba povređeno nakon što se urušio sprat kuće

Šest osoba je povređeno i hospitalizovano nakon što se urušio sprat jedne kuće gde se okupio veliki broj zvanica na venčanju u američkoj državi Nju Hempšir, saopštio je portparol lokalne vatrogasne službe, preneo je danas ABC News.

Nesreća se dogodila juče u gradiću Tamvort, u kući u kojoj se na svadbenom veselju okupilo oko 140 zvanica. Kako se navodi, niko od povređenih nije životno ugrožen. Iz kancelarije šerifa okruga Kerol potvrđeno je da su na licu mesta intervenisale brojne službe. Tanjug/AP/New Hampshire State Fire Marshal's Office Portparol vatrogasne službe Nju Hempšira potvrdio je da su poslali svoje pripadnike na lice mesta i potvrdio da će biti otvorena istraga o urušavanju