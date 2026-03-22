Dve zgrade se srušile u eksploziji Istanbulu (VIDEO)

Pet osoba je izvučeno iz ruševina i kolima hitne pomoći prevezeno u obližnje bolnice nakon eksplozije u kojoj su srušene dve zgrade u okrugu Fatih, u evropskom delu Istanbula, javljaju truski mediji.

U eksploziji su oštećene i obližnje zgrade, prenosi Anadolija. Kancelarija guvernera Istanbula je saopštila da su se dve susedne zgrade srušile nakon eksplozije, za koju se veruje da je izazvana prirodnim gasom. “Brojni timovi Uprave za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama, vatrogasne i medicinske ekipe poslate su na lice mesta”, navodi se u saopštenju. Gradska vlasta Istanbula je saopštila da se eksplozija dogodila oko 12 časova u zgradi u naselju