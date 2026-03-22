Danas su mladenci

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra obeležavaju veliki praznik Svetih 40 mučenika Sevastijskih koji je u narodu poznatiji kao Mladenci.

Praznik je posvećen sećanju na 40 vojnika, koji su 320. godine za vreme cara Likinija mučenički nastradali za Hristovu veru, jer su prešli u hrišćanstvo uprkos izričitoj carevoj zabrani. Srbi vekovima unazad veruju da Mladence posebno obeležavaju bračni parovi koji su u prvoj godini braka i koji su se venčali posle 22. marta prethodne godine. Mladi supružnici prema starom običaju sutra u svom domu primaju goste koji im donose poklone i na taj način im pomažu na