Glamočić: Neće biti poskupljenja ni nestašica, seljacima olakšice

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da poljoprivrednici i svi građani Srbije mogu da budu mirni, ništa neće poskupeti i neće biti nestašica, ako kriza izazvana sukobom na Bliskom istoku potraje nekoliko meseci. „Posle toga niko ne zna šta će se dešavati, ali za razliku od drugih država i okruženja, zaista smo stabilni što se tiče snabdevanja gorivom, svim sirovinama i đubrivom“, rekao je Glamočić za RTS. Dodao je da je država već započela