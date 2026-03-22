Kuba u potpunom mraku: Treći put ovog meseca bez struje

Nova pre 2 sata
Više od 10 miliona ljudi na Kubi ostalo je juče bez struje nakon što je došlo do potpunog isključenja elektroenergetskog sistema drugi put za nedelju dana i treći put od početka marta.

Ministarstvo energetike saopštilo je na društvenim mrežama da je "došlo do potpunog isključenja nacionalnog elektroenergetskog sistema", a elektroenergetski sindikat saopštio je da je struja nestala zbog kvara na proizvodnoj jedinici u termoelektrani Nuevitas. Kuba je delimično za krizu okrivila energetsku blokadu Sjedinjenih Američkih Država. Američka blokada goriva prekinula je uvoz strane nafte, neophodne za rad elektrana.
Novi kolaps energetskog sistema na Kubi – celo ostrvo ponovo bez struje

Kuba ponovo u mraku: Treće isključenje elektroenergetskog sistema od početka marta

Kuba bez struje: Treći put ovog meseca

Kuba treći put ovog meseca bez struje

10 miliona ljudi bez struje Kuba na ivici: "Došlo je do potpunog isključenja"

Kuba ponovo ostala bez struje

Kubanska elektroenergetska mreža isključena po drugi put u poslednjih nedelju dana

Izbori u nemačkoj pokrajini Porajnje-Falačka: "Mrtva trka" između CDU i SPD

Iranski zvaničnik: Ormuski moreuz otvoren za sve osim za neprijatelje Irana

Ultimatum od 48 sati: Tramp preti uništenjem iranskih elektrana, ako moreuz ostane zatvoren

EU se plaši da je upala u Orbanovu zamku

Iranski predstavnik u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji: Prolaz kroz Ormuz moguć samo uz koordinaciju sa Teheranom

