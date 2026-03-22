Kuba u potpunom mraku: Treći put ovog meseca bez struje

Više od 10 miliona ljudi na Kubi ostalo je juče bez struje nakon što je došlo do potpunog isključenja elektroenergetskog sistema drugi put za nedelju dana i treći put od početka marta.

Ministarstvo energetike saopštilo je na društvenim mrežama da je "došlo do potpunog isključenja nacionalnog elektroenergetskog sistema", a elektroenergetski sindikat saopštio je da je struja nestala zbog kvara na proizvodnoj jedinici u termoelektrani Nuevitas. Kuba je delimično za krizu okrivila energetsku blokadu Sjedinjenih Američkih Država. Američka blokada goriva prekinula je uvoz strane nafte, neophodne za rad elektrana.