Amerika pala na kolena ili sprema krvavu zamku?! Iran ismejao Trampa pred celim svetom, milioni ostaju bez vode i struje? Ručna povučena u poslednjem trenutku, ali pravi pakao tek sledi

Tramp u ponedeljak rekao da su imali "pozitivne razgovore" sa Iranom, zbog čega će na pet dana obustaviti sve udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu Krajnje je neizvesno kako će se situacija dalje odvijati, posebno imajući u vidu da je izraelska vojska ubrzo nakon Trampove objave pokrenula novu seriju napada na Teheran Čitav svet sa strepnjom je iščekivao da noćas tačno u 00.45 istekne iznenadni ultimatum Donalda Trampa Iranu, koji je zapretio da će