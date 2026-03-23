Oglasio se Iran nakon Trampovog preokreta! Iz Teherana oduvali američkog predsednika: "Ne pregovaramo, evo zašto je odustao" (video)

Tramp je poručio da su dogovori "duboki, detaljni i konstruktivni", ali ipak naređuje odlaganje napada na pet dana, čekajući ishod pregovora Iranska agencija Fars negira postojanje direktnih ili indirektnih kontakata sa Amerikom Nije bilo ni direktnih, ni indirektnih kontakata između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, uprkos tome što je američki predsednik Donald Tramp ranije danas izjavio da se "produktivni" razgovori vode u poslednja dva dana, navodi iranska