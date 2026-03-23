"Odustao je": Oglasio se Iran nakon Trampove promene plana

IRAN se oglasio nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da SAD odlažu sve vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu na period od pet dana.

foto: AP Photo/Mark Schiefelbein Iran tvrdi da je Donald Tramp „odustao“ od napada na njegove elektrane nakon „čvrstog upozorenja“ iz Teherana, prema iranskim medijima, izveštava Skaj njuz. Komentare je dala i iranska ambasada u Kabulu, koja je na društvenim mrežama objavila da se Tramp povukao nakon iranskih pretnji da će „napasti energetsku infrastrukturu celog regiona“. Iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na izvor, takođe je tvrdila da nije bilo