Tramp pregovara sa "skrivenim liderom" Irana; Ovo je 15 ključnih tačaka

Američki predsednik Donald Tramp obratio se novinarima na aerodromu u Vest Palm Biču, na Floridi, iznevši niz neobičnih i iznenađujućih tvrdnji o pregovorima s Iranom.

Tramp je naveo da pregovara sa "cenjenim iranskim liderom" čiji identitet ne želi da otkrije, da je dogovoreno 15 ključnih tačaka, kao i da će SAD "samo nastaviti da bombarduje" ukoliko dogovor propadne. "Pregovaramo s osobom u samom vrhu. Ne zaboravite: zbrisali smo im rukovodstvo u prvoj, drugoj i velikim delom u trećoj fazi. Zbrisali smo sve. Ali sada imamo posla s čovekom za kojeg verujem da je najpoštovaniji i da je on lider", izjavio je američki predsednik,