Bacio bombu na ugostiteljski objekat u Zemunu: Mladiću određen pritvor nakon što je saslušan

Sudija za prethodni postupak Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana okrivljenom B.K. koji je uhapšen zbog sumnje da je aktivirao i bazio ručnu bombu na jedan ugostiteljski obejkat u Zemunu.

Kako je saopšteno, pritvor je određen zbog postojanja opasnosti od bekstva, kao i okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni u kratkom roku mogao da ponovi krivično delo. B.K. se na teret stavlja krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija, u sticaju sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti. Na doneto rešenje dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću istog suda, u roku od tri dana od prijema odluke.