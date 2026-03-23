Pritvor za osumnjičenog iz okoline Leskovca zbog napada na maloletnika

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovac saslušan je O.G. (45) iz okoline grada, zbog sumnje da je počinio krivična dela laka telesna povreda i ugrožavanje sigurnosti.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni se tereti da je u večernjim satima 21. marta 2026. godine fizički napao jednog maloletnika, nanevši mu lake telesne povrede, dok je drugom maloletnom licu uputio ozbiljne pretnje po život. O.G. je izneo odbranu u prisustvu svog branioca, nakon čega je postupajući javni tužilac predložio sudu određivanje pritvora. Kako je saopšteno, pritvor je predložen zbog sumnje da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao uticati na svedoke