Muškarcu koji je bacio bombu na pivnicu određen pritvor: Detonacija bila stravična, geleri leteli okolo!

U Beogradskoj ulici u Zemunu pre nekoliko dana bačena je eksplozivna naprava na poznatu pivnicu, a muškarcu koji je uhapšen zbog tog napada određen je jednomesečni pritvor.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je 22. marta doneo rešenje kojim je prema okrivljenom B.K. odredio pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana. - Pritvor je prema okrivljenom B.K. određen usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - saopšteno je iz suda. Okrivljenom B.K. na teret se stavlja