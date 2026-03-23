Zbog prebijanja jednog maloletnika i pretnji ubistvom drugom, muškarcu iz okoline Leskovca određen pritvor

Zbog postojanja osnovane sumnje da je O.G. iz Bratmilovca u subotu 21. marta oko 20 sati u Leskovcu, u ulici Ančiki u blizini kućnog broja 1., presreo maloletnog B.N. iz Bratmilovca i naneo mu povrede, a drugom maloletniku pretio ubistvom, Osnovni sud u Leskovcu odredio mu je pritvor u trajanju od 30 dana.

Kako se navodi u saopštenju OJT, osumnjičeni je maloletnika udario pesnicom u predelu glave od kog udarca je maloletni pao na ulicu, da bi mu nakon toga rukom uhvatio glavu i 4 do 5 puta ga udario, a zatim mu zadao nekoliko udaraca nogom u predelu glave i pritiskao mu glavu o ulicu, nanevši mu laku telesnu povredu u vidu naprsnuća nosne kosti, nakon čega je otišao u ulicu Zaplanjsku gde je na ulici u blizini kuće ugledao drugog maloletnika koji je kada ga je