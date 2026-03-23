Uhapšena dvojica muškaraca u Nišu – jedan ukrao 66 klima uređaja, drugi pokušao krađu replikom pištolja

Istovremeno, uhapšen je i muškarac koji je krajem novembra prošle godine, uz pretnju repilikom pištolja pokušao pljačku prodavnice. Osumnjičeni 38-godišnji M. Ž. iz okoline Niša, sumnjiči se da je u prethodnom periodu, sa jednog gradilišta u Nišu ukrao 66 klima uređaja i time izvršio krivično delo teška krađa. Vrednost ukradene robe procenjuje se na oko 2.000.000 dinara. Protiv osumnjičenog će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti