Tramp podržao Orbana pred izbore u Mađarskoj

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp javno je podržao mađarskog premijera Viktora Orbana pred parlamentarne izbore u Mađarskoj zakazane za 12. april.

U objavi na mreži Truth Social, Tramp je Orbana nazvao "jakim i moćnim liderom" koji je postigao "fenomenalne rezultate" i koji se, kako je naveo, "neumorno bori za svoju zemlju i narod". "Viktor vredno radi na zaštiti Mađarske, razvoju ekonomije, stvaranju radnih mesta, promociji trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i obezbeđivanju zakona i reda", naveo je Tramp. On je naveo i da su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Mađarske dostigli nove nivoe